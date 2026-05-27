El Cruz Azul premiará con relojes a los campeones de la décima

Ciudad de México.- La conquista de la décima estrella de Cruz Azul sigue dejando momentos memorables entre jugadores, directiva y aficionados. Ahora, uno de los detalles que más llamó la atención tras el campeonato fue el premio especial que recibirán los futbolistas cementeros como reconocimiento por haber terminado con la sequía de títulos.

Durante los festejos posteriores a la coronación, se viralizó un video protagonizado por el presidente del club y de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, quien convivía con el plantel mientras celebraban el campeonato obtenido.

En medio del ambiente de fiesta, el mediocampista Erik Lira tomó la palabra para preguntarle directamente al directivo si el equipo recibiría relojes como premio por haber conseguido la tan anhelada décima estrella.

La respuesta desató inmediatamente la euforia dentro del grupo. Entre gritos, aplausos y cánticos, jugadores y directivos comenzaron a corear “sí hay reloj, sí hay reloj”, en una escena que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y fue celebrada por miles de aficionados celestes.

Aunque no se dieron detalles sobre la marca o el valor de los relojes, el gesto fue interpretado como una muestra de reconocimiento hacia un plantel que logró devolverle la gloria al conjunto cementero tras varios años marcados por frustraciones deportivas.

La relación entre la directiva y el equipo parece fortalecerse luego de la obtención del campeonato, situación que quedó reflejada durante los festejos privados del club, donde la alegría y el compañerismo fueron protagonistas.

La afición de Cruz Azul también reaccionó positivamente al momento, destacando la unión que mostró el plantel tras conquistar el título. Muchos seguidores consideraron que el premio representa un recuerdo especial para una generación de futbolistas que consiguió romper con los fantasmas que durante años acompañaron al club.