Convoca Congreso mexiquense a periodo extraordinario, analizará reforma judicial y tema electoral

Toluca, Méx.- La Diputación Permanente convocó al Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones para este próximo viernes, donde se va a deliberar reformas referentes al Poder Judicial, nulidad de elecciones por intervención extranjera y disposiciones del Código Electoral del Estado de México.

De acuerdo con el documento, leído por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez en el primer punto del día se someterá a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Con dicha iniciativa, de acuerdo con el Senado de la República, se busca “fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia”, para lo cual se propone que la fecha de la elección del Poder Judicial se modifique para que se celebre el 1 de junio de 2028 y no en 2027, como originalmente se planteó.

También, la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Y una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. Cabe señalar que los tres asuntos del orden del día están marcados como de urgente y obvia resolución.

La convocatoria, para el periodo señaló que este periodo extraordinario forma parte de los trabajos de armonización legislativa derivados de las y de las minutas enviadas por el Congreso de la unión.También en la misma sesión, se recibió un comunicado sobre salida al extranjero.

Por otro lado, la presidencia de la Diputación Permanente recibió el comunicado de Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, sobre su salida de trabajo el 23 y 24 de abril a Miami, Florida, en Estados Unidos de América.