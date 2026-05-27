Templo de Quetzalcóatl tendrá rehabilitación integral

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció el inicio de un proyecto integral de conservación y restauración del Templo de la Serpiente Emplumada o Pirámide de Quetzalcóatl, ubicado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios prehispánicos más importantes del país.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó que la intervención contempla una inversión aproximada de 50 millones de pesos y formará parte de una segunda etapa de trabajos prioritarios para preservar el monumento, considerado una de las estructuras más emblemáticas de la antigua Ciudad de los Dioses.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto surge luego de las alertas emitidas por especialistas y arqueólogos sobre el deterioro severo que presenta el templo, situación que incluso pone en riesgo parte de su conservación a largo plazo. Entre las principales afectaciones detectadas se encuentran desgaste estructural, daños ocasionados por humedad, erosión y el paso del tiempo.

El anuncio fue realizado durante la presentación del programa “Mundial Social”, estrategia cultural vinculada a actividades turísticas y de infraestructura rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. En ese contexto, el gobierno federal informó que ya se han destinado cerca de 400 millones de pesos para mejorar infraestructura, accesos, seguridad y servicios en distintas zonas arqueológicas y recintos culturales del país.

Curiel de Icaza señaló que el Templo de Quetzalcóatl será considerado “parte prioritaria para el Estado”, y adelantó que posteriormente se dará a conocer la estrategia completa de intervención y conservación. También indicó que existe un equipo especializado trabajando en la obtención de fondos adicionales para garantizar la restauración integral del inmueble.

El Templo de la Serpiente Emplumada es uno de los edificios ceremoniales más representativos de la cultura teotihuacana. Destaca por sus esculturas monumentales de serpientes emplumadas y cabezas asociadas al dios Tláloc, además de su relevancia religiosa y arquitectónica dentro de la traza urbana de Teotihuacán.

Como parte de las acciones anunciadas para la zona arqueológica, también se contempla la apertura del museo “Grandeza Teotihuacana”, así como nuevas medidas de seguridad y adecuaciones en los accesos del sitio. Entre ellas se encuentran detectores de metales y vigilancia reforzada en las inmediaciones del complejo arqueológico.