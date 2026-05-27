Motociclista lesionado tras choque con autobús urbano en Toluca

Toluca, Méx.- Un motociclista resultó involucrado en un accidente vial este miércoles, luego de chocar contra un camión de transporte público sobre avenida Vicente Guerrero, a la altura del denominado “nuevo pozo de agua”, en el municipio de Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión ocurrió en una zona de alta circulación vehicular, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para atender el percance y asegurar el área.

Tras el impacto, el motociclista quedó lesionado, por lo que fue atendido en el lugar por elementos de auxilio que acudieron para brindar atención prehospitalaria. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones.

Elementos correspondientes también realizaron labores para controlar el tránsito en la zona, debido a que el accidente ocasionó afectaciones temporales a la circulación sobre esta importante vialidad de la capital mexiquense.

Por su parte, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial las causas del accidente ni la identidad del motociclista o del operador del transporte público involucrado. El hecho permanece bajo atención de las instancias correspondientes.