Clara Brugada anuncia nueva estrategia de seguridad en CDMX

Ciudad de México. – La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció a través de un mensaje difundido en redes sociales, el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mediante la implementación de un esquema de mando único que permitirá una mayor coordinación entre las distintas corporaciones.

De acuerdo con el mensaje, este nuevo modelo busca consolidar una coordinación total entre las fuerzas de seguridad que operan en la zona, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y reforzar la presencia policial en una de las áreas de mayor afluencia turística, comercial y social de la capital.

Brugada señaló que la estrategia tiene como prioridad que la seguridad “se sienta” en las calles del Centro Histórico, al tiempo que destacó que la paz y la tranquilidad de quienes habitan o transitan por esta zona son una prioridad para su administración.

El anuncio se enmarca dentro de las acciones de reforzamiento de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles operativos adicionales sobre el despliegue, número de elementos o fecha de implementación.

Autoridades capitalinas no han precisado si el esquema de mando único implicará la integración formal de corporaciones locales y estatales bajo una sola estructura operativa o si se trata de un modelo de coordinación interinstitucional.