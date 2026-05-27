Sudáfrica apuesta por talento local para el Mundial 2026

Ciudad de México.- La selección de Sudáfrica presentó oficialmente su lista definitiva de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que tendrá una responsabilidad histórica al enfrentar a México en el partido inaugural del certamen el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte.

El conjunto africano llegará a la justa mundialista con una plantilla en la que predominan los futbolistas de su torneo local. De acuerdo con información publicada por La Jornada, 19 de los 26 convocados militan actualmente en clubes de la liga sudafricana, situación que refleja la confianza del cuerpo técnico en el talento desarrollado dentro de su propio campeonato.

La principal figura ofensiva de los llamados Bafana Bafana será el delantero Lyle Foster, atacante del Burnley de Inglaterra y único integrante del plantel que juega en una de las ligas más importantes de Europa. Foster será una de las cartas fuertes del técnico Hugo Broos para intentar competir en un grupo complicado dentro de la Copa del Mundo.

La convocatoria también llamó la atención por la inclusión de dos futbolistas que aún no debutan con la selección absoluta. Se trata del defensa central Olwethu Makhanya, jugador del Philadelphia Union de la MLS, y del lateral Bradley Cross, elemento del Kaizer Chiefs que tuvo formación en las fuerzas básicas del Newcastle United inglés.

Otro de los nombres destacados es el de Thapelo Maseko, compañero del arquero mexicano Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre, además del experimentado mediocampista Themba Zwane, quien a sus 36 años aportará liderazgo y experiencia en la cancha.

Para Hugo Broos, estratega belga de 74 años, este Mundial marcará el cierre de su carrera profesional. El técnico confirmó que dejará los banquillos tras concluir la justa mundialista, torneo al que Sudáfrica regresa después de 16 años de ausencia.

Los africanos disputarán su cuarta Copa del Mundo tras participar en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, donde precisamente enfrentaron a México en el duelo inaugural con empate de 1-1.