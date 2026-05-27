Mujer es trasladada al hospital tras caer de puente peatonal en CDMX

Ciudad de México.- Una mujer resultó gravemente lesionada luego de arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre Calzada Ignacio Zaragoza, entre las estaciones Línea A del Metro Agrícola Oriental y Canal de San Juan, en el oriente de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 27 de mayo, cuando ciudadanos reportaron a los servicios de emergencia que una persona permanecía en actitud riesgosa sobre el puente peatonal situado en inmediaciones de las vías del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos, arribaron al lugar para intentar persuadir a la mujer; sin embargo, cayó desde varios metros de altura hacia la zona de vías ferroviarias.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que cuerpos de emergencia intentaban sujetarla antes de precipitarse. Tras la caída, rescatistas ingresaron al área de vías para brindarle atención prehospitalaria.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital General Balbuena, donde recibe atención médica debido a las lesiones que sufrió. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni el estado de salud actualizado.

El incidente provocó afectaciones temporales en la operación de la Línea A del Metro y complicaciones viales sobre Calzada Ignacio Zaragoza, mientras se realizaban las labores de rescate y atención médica.

Más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio fue restablecido con normalidad en el tramo de Pantitlán a La Paz.