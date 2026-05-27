Informa la SSPC que los homicidios caen 49% en 20 meses

Ciudad de México.- En la conferencia matutina del gobierno federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que se ha fortalecido la coordinación entre áreas de inteligencia, investigación y operaciones especiales interinstitucionales; a través de las acciones de procesar, analizar y explotar la información en torno a objetivos generadores de violencia en los estados y municipios prioritarios del país, así como las operaciones en campo para transformar la información operable, en actos de investigación.

Por lo que, se ha trabajo en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Sistema Nacional de investigación e inteligencia.

Además de realizar una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 600 cuarteles a lo larga y ancho del territorio nacional; más de 120 mil elementos activos, con el objetivo de mantener la presencia territorial, combatir a la delincuencia organizada y prevención de delitos.

El promedio diario nacional de homicidio doloso registró una reducción de 49 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La disminución del homicidio doloso ha logrado contener ese delito a niveles anteriores a 2009, un año trágico para México, cuando la guerra contra las drogas del entonces Presidente Felipe Calderón disparó todos los indicadores de violencia a nivel nacional.

El funcionario federal atribuyó la caída del homicidio doloso al fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN), a labores de inteligencia e investigación, y a los operativos realizados en estados con altos niveles de violencia.

García Harfuch aseguró que la tendencia a la baja es resultado de la estrategia de seguridad impulsada por la titular del Poder Ejecutivo desde el inicio de su Administración, la cual combina presencia territorial, labores de inteligencia, investigación, y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Según los datos presentados, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026, cifra preliminar correspondiente a los primeros 20 días del mes. Con ello, el Gobierno federal reportó una disminución de casi la mitad en este delito durante los primeros 20 meses del sexenio.

Por su parte, el Secretario de Seguridad destacó que uno de los pilares de la estrategia ha sido la consolidación de la Guardia Nacional (GN), que hoy cuenta con más de 120 mil elementos desplegados en todo el país y más de 600 cuarteles levantados para reforzar la presencia en las zonas con mayores niveles de violencia.

Otro de los factores que resaltó fue el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, el cual permitió ampliar en 30 por ciento el estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la incorporación de más de mil agentes y nuevas herramientas tecnológicas para apoyar las investigaciones y operativos de las instituciones de seguridad.

En el Gobierno de Sheinbaum Pardo, han sido detenidas 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto, además de que se han asegurado 28 mil 739 armas de fuego y decomisado 402.8 toneladas de droga.

En temas internacionales, la presidenta dijo que, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos luego de enterarse de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua sin contar con acreditación ni autorización de las autoridades nacionales. Y explicó que, de acuerdo con la información pública disponible, en las acciones participaron cuatro elementos estadounidenses; dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México luego de que se solicitara formalmente que regularizaran su presencia conforme a los mecanismos aplicados al personal extranjero que realiza labores de inteligencia en el país o, en su defecto, dejaran el territorio nacional.

Finalmente, Sheinbaum Pardo, aclaró que el proyecto “Perfect Day” de la empresa privada Royal Caribbean no se realizará en Mahahual, y al momento la Semarnat evaluará si es posible realizarlo en otras zonas con un menor impacto ambiental o desecharlo de forma definitiva.