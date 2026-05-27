Denuncian socavones en calles de la zona alta de Ixtapaluca

Ixtapaluca, Méx.- Vecinos de la zona alta de Ixtapaluca denunciaron el grave deterioro de las calles y el abandono en el que se encuentran diversas colonias, situación que ha provocado la aparición de socavones que representan un riesgo para la población y que, aseguran, no han sido atendidos por el gobierno municipal.

De acuerdo con Guillermo Esteban, subdelegado de la colonia 6 de Junio, el problema se ha agravado en los últimos meses, por lo que vecinos han acudido en repetidas ocasiones a las oficinas del OPDAPAS Ixtapaluca y a la Dirección de Obras Públicas para solicitar una solución, sin obtener respuesta favorable.

“Llevamos más de un año con la petición de que vengan a arreglar este socavón; más de un año pidiendo atención en distintas áreas, oficios en mano, pero no hay respuesta por parte de las autoridades”, expresó el subdelegado.

Señaló que la falta de atención representa un peligro constante para las familias de la zona, especialmente para quienes diariamente transitan por estas calles para acudir a sus centros de trabajo o escuelas, ya que podrían sufrir accidentes debido a las malas condiciones del pavimento.

Asimismo, denunció que esta no es la única demanda pendiente en la colonia 6 de Junio y en otras comunidades de la parte alta del municipio, pues existen diversas peticiones relacionadas con servicios y obra pública que continúan sin ser atendidas por las autoridades locales.

Finalmente, Esteban advirtió que, de no obtener una solución en los próximos días, los vecinos comenzarán a organizar movilizaciones para exigir atención a sus demandas.