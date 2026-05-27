Autoridades de Toluca buscan a responsables de abandonar pollos muertos en tiradero

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, México.- Luego de que en días pasados autoridades municipales localizaron un tiradero clandestino con al menos media tonelada de pollos muertos en San Pablo Autopan, cerca del Sistema Cutzamala, el gobierno de Toluca investiga a un grupo de transportistas señalado como presunto responsable de abandonar las aves en descomposición.

En conferencia de prensa “La Toluqueña”, el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida señaló que las investigaciones indican a transportistas que distribuyen el pollo en la zona del Valle de Toluca y que tiran a las aves que van muriendo.

Moreno Bastida dijo que la información antes señalada, fue dicha por habitantes de la zona norte de Toluca, y que algunos han sido testigos de dichas acciones.

Dijo que por lo menos durante el mes, se han detectado dos tiraderos de aves en estado de descomposición en la zona de San Pablo Autopan.

El alcalde toluqueño, dijo que es preocupante dichos tiraderos, pues representan un problema ambiental, debido a que contaminan cuerpos de agua cercanos al río Lerma.

Y además, es un delito realizar dicha situación, por lo que, en caso de ser sorprendidos en flagrancia, los responsables serían puestos a disposición del Ministerio Público.