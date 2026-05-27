Futbol y derechos humanos se unen en congreso de la CODHEM

Fotos: Joanna Millán/Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) realizó el Congreso denominado “Derecho a la cultura física y la práctica del deporte en el marco del Mundial de Futbol 2026”, ejercicio en el que las y los panelistas coincidieron en el rol del deporte y el futbol como transformador y de cambio social.

El evento fue encabezado por el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, quien inauguró este encuentro orientado a reflexionar sobre la importancia del deporte como una herramienta para fortalecer los derechos humanos, la inclusión, la igualdad y el desarrollo comunitario.

En Toluca, desde la CODHEM a través de tres mesas de diálogo, compartieron sus experiencias y vivencias desde la perspectiva académica, deportiva y social, así como la lucha por lograr objetivos para figurar en uno de los deportes más conocidos y seguidos a nivel mundial: el futbol.Entre las y los panelistas estuvieron Rodolfo Lara Ponte Coordinador de Vinculación, Desarrollo Humano y Capacitación del Club Deportivo Pumas; Jorge Olvera García, exrector de la UAEMéx y expresidente de la CODHEM; Armando Antonio Vilchis Bernal, Mediador en la Consejería Jurídica de la entidad; y Omar Ramírez Lara, exdirector técnico de Potros F.C., quienes abordaron temas relacionados con el futbol como derecho humano, su impacto más allá de la cancha y la importancia del deporte en la construcción de comunidad.

Asimismo, Leonardo Cuéllar Rivera, impulsor del futbol femenil en México, exfutbolista y entrenador mexicano; José Elías Nader Mata, Director del Periódico El Valle y periodista deportivo; Carlos Antonio Estrada Álvarez, entrenador profesional y exjugador de futbol en la UAEMéx y, Estefanía Hernández González, entrenadora profesional de futbol femenil de la UAEMéx, dialogaron sobre la evolución de la participación de las mujeres en el futbol, el crecimiento del futbol femenil y el deporte como herramienta para reconstruir el tejido social.

En la tercera mesa participaron Josué Emmanuel Ocampo Márquez, médico residente en medicina de la actividad física y el deporte; Hugo Rodrigo Fernández Yáñez, psicólogo deportivo; Humberto Ortiz López, servidor público en materia de seguridad pública y especialista en derechos humanosy, Gerardo Daniel Hernández Mereles, diseñador y corrector de estilo del Departamento Editorial de la Facultad de Humanidades de la UAEMéx, expusieron temas enfocados en salud mental, evaluación médica deportiva, prevención de la violencia y el derecho al deporte en entornos seguros.

Desde tres rubros, abordaron el papel que desde la antigüedad ha jugado el futbol en la sociedad, desde el enfoque jurídico-institucional, social y deportivo, así como multidisciplinario; el cometido fue mostrar el impacto de este deporte a nivel comunitario y de derechos humanos.Coincidieron en que el futbol y el deporte en general representan una herramienta de transformación social que contribuye a fortalecer valores como la inclusión, la igualdad, el respeto y el trabajo en equipo, además de convertirse en un espacio para la promoción y defensa de los derechos humanos.Finalmente, reconocieron la importancia de generar políticas públicas, entornos seguros y mayores oportunidades para que niñas, niños, jóvenes y mujeres puedan acceder a la práctica deportiva de manera libre y digna.