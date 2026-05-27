GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 27 mayo, 2026

27 mayo, 2026 Columnas

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Uno de los valores que como sociedad se han perdido, es el amor por la docencia en un gran sector de este gremio, pues lo que antes era un magisterio comprometido y preocupado por la educación, ahora tiene que tolerar organizaciones y supuestos sindicatos que hacen de todo, menos fortalecer el sector educativo de México.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que nació en 1979, en Tuxtla Gutiérrez, como un movimiento de maestros disidentes que buscaban democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y luchar por mejoras salariales y exigir una educación pública de calidad, se ha convertido, desde hace décadas, en un cáncer nacional, pues con beligerancia y poca razón, han raptado a la educación, tan es así, que en los estados donde tienen mayor fuerza que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es donde mayor rezago educativo se registra.

Ayer la secretaria de Gobernación, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, dijo que el gobierno federal continua con el diálogo para atender sus demandas ante la amenaza de boicot al Mundial, algo que ya es estéril, pues esta mafia debería ser castigada con todo el peso de la Ley, ya que esta semana bloquearon el aeropuerto de Oaxaca, un delito federal que no debería quedar impune, sumado a los desmadres que han ocasionado en la Ciudad de México, donde han afectado al sector empresarial, comercial y privado.

Ya basta de ser tolerantes con los criminales, y lamentablemente, la CNTE se ha comportado como tal desde hace mucho, jodiendo la educación, chantajeando a las autoridades, secuestrando nuestras calles y avenidas y afectando a millones de mexicanos, que definitivamente, ya no los aguantamos más, por lo que apoyo social, dudo que tengan fuera de sus filas de porros y agitadores.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del Congreso “Derecho a la cultura física y la práctica del deporte en el marco del Mundial de Futbol 2026”, que organizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la mano de su presidente VÍCTOR LEOPOLDO DELGADO PÉREZ, una idea enriquecedora, partiendo de la base de que el deporte es un Derecho Humano y, por ende, el futbol también.

En este ejercicio, se llevaron a cabo tres mesas, “El futbol como derecho humano: fundamentos y alcances”, “El futbol como fenómeno social: impacto y responsabilidad” y “Agenda abierta: deporte y derechos humanos”, en las cuales participaron mujeres y hombres dedicados al futbol como lo es la gran leyenda de Pumas, LEONARDO CUELLAR; el exitoso entrenador mexiquense, OMAR RAMÍREZ LARA; el directivo de los PUMAS, Rodolfo Lara Ponte; el ex rector de la UAEMéx, JORGE OLVERA GARCÍA, los entrenadores de equipos femeniles ESTEFENÍA HÉRNANDEZ GONZÁLEZ y CARLOS ESTRADA ÁLVAREZ, entre otros destacados ponentes.

En lo personal, agradezco el uso de la voz, donde pude exponer el tema, “El deporte y el Futbol como herramientas para reconstruir el tejido social”, una charla en la que compartí mi visión periodística, deportiva y humana, sobre lo mucho que este deporte le aporta a la sociedad, pero de lo descuidado que lo tienen las autoridades y los organismos encargados del Futbol como lo es la FIFA o la Federación Mexicana de Futbol.

Al señalar que el futbol es del pueblo y para el pueblo, compartí algunas conclusiones para mejorar este deporte, siendo que, sin renunciar a lo económico, porque obviamente no lo harán los empresarios, se debe impulsar el desarrollo deportivo; la Liga de Futbol MX debe cuidar la materia prima de su negocio, que es el jugador, y trabajar en su desarrollo futbolístico, profesional, humano y académico; debe regresar el ascenso y descenso para que la competencia permita la evolución deportiva; disminuir el número de jugadores extranjeros a cinco por equipo; erradicar realmente la multipropiedad de clubes; regresar a las visorias del futbol amateur para integrar jóvenes talentosos a los clubes, pues existe calidad que puede encauzarse; seguir aumentando los minutos en la regla de los jugadores Sub-21; que los equipos profesionales adopten ligas de futbol amateur y escuelas de futbol para apoyarlas, donde el gobierno puede aplicar estímulos fiscales; profesionalizar más a los entrenadores para que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías deportivas, tal como pasa en Europa, donde los Directores Técnicos y los Clubes impulsan nuevas formas de competir para alcanzar mayor eficiencia deportiva y humana; que haya mayor exportación de jugadores a Europa; trabajar en la profesionalización del arbitraje, siendo un organismo independiente a la FMF y donde el VAR realmente responda a los intereses deportivos; sacar a las casas de apuestas de la propia liga y la FMF; que con hechos, y no con programas fallidos, como el FAN ID, combatir la violencia dentro y fuera de la cancha; que las autoridades trabajen en garantizar más espacios dignos para la práctica del futbol y finalmente, que el Mundial de Futbol sirva para un antes y un después en el futbol mexicano, que debe ser una herramienta para reconstruir el tejido social y, con ello, edificar una nación más digna.

Así que muchas felicidades por este Congreso a la CODHEM, pues al final se resaltaron los valores del futbol, aquellos que deben recuperarse y por lo que hay que trabajar, para que la magia de la pelota siga cambiando vidas, brindado felicidad y construyendo una mejor sociedad.

Y VA DE CUENTO

En la selva había un monito que era muy cachondo, que como ya estaba cansado de estar con todas las hembras de su camada, comenzó a coquetearle a otras especies que moraban aquella selva.

Los machos de esas especies estaban muy molestos ya que cuando querían sexo con sus parejas, estas ya estaban cansadas y satisfechas por el incansable actuar de aquel monito.

Todos juntos se quejan ante su alteza, el León y este decide ir a conversar con el monito. Lo busca por todos lados y al atardecer es que lo encuentra en lo alto de un árbol, por lo que le dice: Mono baja que necesito hablar contigo.

El mono le responde: No, tú estás loco, me vas a comer.

El león le comenta: No chico, vengo en son de paz y sólo quiero conversar.

De esta forma, el mono responde: Hasta que no te amarres una pata no bajaré.

El león le señala: De acuerdo, mira me amarraré las cuatro patas y así al menor susto puedes huir sin problemas.

Una vez amarrado el León, el monito comenzó a bajar del árbol muy tembloroso y sudando, por lo que el Rey de la Selva le pregunta: ¿Por qué tienes tanto miedo, no ves que estoy completamente atado?

A lo que monito le contesta: No es miedo, es la emoción, ¡por primera vez me voy a coger a un pinche León!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]