Trágica volcadura en la carretera hacia el volcán en Amecameca

Amecameca, Méx.- Elementos de la policía municipal, estatal y protección civil de ambos niveles atendieron un trágico accidente vial registrado en el kilómetro 21 de la carretera Amecameca–Tlamacas.

En el incidente se vio involucrado un vehículo Chevrolet Beat color blanco, placas MGN004C, el cual se salió de la cinta asfáltica y volcó. El saldo fue de tres personas lesionadas y dos fallecidas.

La alcaldesa Dra. Ivette Topete expresó su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, y junto a la administración municipal, lamenta profundamente este trágico hecho, externando su total solidaridad y apoyo a las familias afectadas en este difícil momento.

Asimismo, hizo un llamado urgente a la población a conducir con extrema precaución, moderar la velocidad y extremar cuidados ante la presencia de lluvias, ya que el pavimento resbaloso aumenta el riesgo de accidentes.