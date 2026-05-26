Paseo de San Isidro Labrador llenó de tradición y color a Metepec

Foto: Jaime Arriaga

Metepec, Méx.- Entre música, color, bailables, tractores adornados, música, caballos y cientos de familias reunidas, se realizó el tradicional Paseo de San Isidro Labrador en Metepec, una de las celebraciones más representativas y arraigadas del municipio.

Desde temprana hora, calles y avenidas se llenaron de color con el paso de las cuadrillas provenientes de los distintos barrios y comunidades de la demarcación quienes participaron con carros alegóricos, imágenes religiosas y vestimentas típicas para rendir homenaje a San Isidro Labrador, considerado el santo patrono de los campesinos, la principal petición es salud y mejores tiempos para todos.

Durante el recorrido destacaron los caballos adornados y montados por niñas, niños y jóvenes vestidos con trajes tradicionales, así como los tractores decorados con semillas, flores, figuras artesanales y representaciones del campo mexiquense, elementos que forman parte esencial de esta festividad.

Las familias salieron a las calles para presenciar el enorme desfile, mientras comerciantes y vecinos instalaron puestos de comida, bebidas y artículos típicos, convirtiendo el paseo en una auténtica fiesta popular que mezcla fe, identidad y convivencia comunitaria.

En medio de un ambiente familiar y festivo, las cuadrillas compartieron la tradición que los ha destacado desde generaciones atrás, ya que sus abuelos han heredado el amor por el campo y la veneración a San Isidro Labrador.

Es de destacar que el Paseo de San Isidro Labrador es reconocido por preservar las raíces agrícolas y culturales de Metepec, además de reunir cada año a miles de personas que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación.

Entre aplausos, música y expresiones de devoción, el recorrido avanzó por distintas vialidades del centro del municipio, lo que reafirmó el valor cultural y social de una celebración que continúa siendo símbolo de identidad para las familias metepequenses, lo que comparten con visitantes nacionales y extranjeros.