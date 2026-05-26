Bomberos de Metepec rescatan a perro atrapado en registro de CFE

Metepec, Méx.- Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Metepec realizaron el rescate de un perro que quedó atrapado en el interior de un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la colonia La Purísima, sobre la calle Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con información difundida por el alcalde Fernando Flores Fernández a través de redes sociales, la intervención de los cuerpos de emergencia se llevó a cabo de manera oportuna tras el reporte ciudadano, lo que permitió liberar al animal sin que presentara lesiones de gravedad.

El presidente municipal destacó la labor de los elementos que participaron en el operativo, al subrayar que su trabajo no solo se enfoca en la atención de emergencias humanas, sino también en la protección de la vida de los animales de compañía. “Reconozco y agradezco la rápida intervención y el compromiso de nuestros elementos”, señaló en su mensaje.

El incidente generó la movilización de personal especializado, que logró asegurar al canino y ponerlo a salvo, en una acción que fue bien recibida por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras notar al animal atrapado en el registro.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, con el fin de evitar accidentes y garantizar una respuesta rápida de los cuerpos de emergencia.