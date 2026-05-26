San Mateo Atenco reporta vialidades libres y tránsito fluido

San Mateo Atenco, Méx.- El gobierno municipal de San Mateo Atenco informó que todas las vías de entrada y salida del municipio se encuentran libres, funcionales y con tránsito fluido, por lo que la circulación opera con normalidad para quienes se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y distintas actividades matutinas.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, las autoridades destacaron que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), con el objetivo de garantizar trayectos seguros desde las primeras horas del día.

En estas labores participan equipos del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de San Mateo Atenco, así como personal de la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan mantener el orden y la seguridad vial en el municipio, especialmente durante el horario de mayor movilidad.

La alcaldesa Ana Muñiz Neyra reiteró el compromiso de su gobierno para preservar condiciones de tranquilidad y movilidad segura para la población.

“San Mateo Atenco ordenado, seguro y en paz”, expresó el ayuntamiento en su comunicado oficial acompañado de las consignas “#UnidosSí” y “#UnidosSiempre”.