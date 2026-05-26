Imaginatio anuncia temporada de “Mamma Mia!” en Foro Thaay de Lerma

Toluca, Méx.- Imaginatio anunció oficialmente la llegada de Mamma Mia! El Musical al Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, una de las sedes escénicas más importantes de la región y espacio que ha albergado diversas producciones teatrales y musicales de gran formato.

Las funciones se realizarán los días 20 y 21 de junio de 2026 como parte de una producción escénica desarrollada bajo licencia oficial de Music Theatre International, empresa internacional responsable de la representación y distribución de algunos de los musicales más importantes del mundo.

La producción será dirigida por Abel Fernando, reconocido por su participación en proyectos escénicos en México y España, consolidando una propuesta artística que apuesta por altos estándares de producción, preparación interpretativa y experiencia teatral integral.

El equipo creativo también estará conformado por Alan Cahue en dirección vocal, Juan Carlos López en coreografía y Dan Bojorges en soporte escénico, bajo la producción general de Imaginatio.

Sandra América Fuentes, directora de Imaginatio y productora del proyecto, señaló que esta puesta en escena representa uno de los montajes más ambiciosos desarrollados por la compañía hasta la fecha, consolidando además espacios formativos de alta calidad para artistas escénicos en desarrollo dentro del Valle de Toluca.

“Nuestro objetivo es acercar producciones teatrales de gran nivel a la región, trabajando de manera responsable, profesional y respetando completamente los procesos internacionales de licenciamiento y producción escénica. Creemos profundamente en el valor formativo del teatro y en el poder del arte para transformar vidas y construir comunidad”, expresó.

La producción reunirá a intérpretes, creativos y artistas escénicos en un montaje que combinará actuación, música, trabajo coreográfico y diseño visual inspirado en la esencia mediterránea y energética del musical.

Además de su dimensión artística y formativa, Mamma Mia! El Musical contará con un componente social en colaboración con la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, sumando esfuerzos para impulsar iniciativas donde la cultura, la comunidad y el impacto social puedan caminar de la mano bajo la convicción de que el arte también salva vidas.

Imaginatio destacó que las funciones forman parte de una producción cultural independiente con enfoque artístico y formativo, destinando la cuota de recuperación al sostenimiento operativo, derechos teatrales, producción escénica y desarrollo artístico de la compañía.