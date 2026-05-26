Metepec reforzó el operativo de seguridad durante el Paseo de San Isidro

Metepec, Méx.- Con motivo de una de las tradiciones más representativas del municipio, el gobierno de Metepec desplegó un amplio operativo de seguridad y prevención durante el Paseo de San Isidro, con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado de la festividad y la protección de las familias asistentes.

El alcalde Fernando Flores Fernández informó que desde tempranas horas se encontraban listos y distribuidos a lo largo del recorrido los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Metepec, la Policía Municipal y personal de la Dirección de Gobernación, quienes trabajaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de los participantes y mantener el control del evento.

La estrategia de vigilancia se implementó a lo largo de todo el trayecto del tradicional Paseo de la Agricultura en honor a San Isidro Labrador, una celebración que reúne a cientos de familias y que forma parte fundamental de la identidad cultural del municipio.

“Disfrutemos con responsabilidad una de las celebraciones más importantes de Metepec”, exhortó el edil, al tiempo que llamó a la ciudadanía a mantener el orden y colaborar con las autoridades para que la festividad transcurriera en un ambiente de paz.

Flores Fernández subrayó que esta celebración no solo representa un evento religioso y cultural, sino también un punto de encuentro comunitario que fortalece las raíces, costumbres y la identidad de los habitantes de Metepec.

“De tradición, música y alegría se visten las calles de Metepec con una de las celebraciones más esperadas por nuestras familias: el Paseo de la Agricultura en honor a San Isidro Labrador. Me llena de orgullo ver cómo nuestras raíces, costumbres y fe siguen uniendo a generaciones enteras en torno a una tradición que da identidad y vida a nuestro municipio”, expresó.

El alcalde reconoció la participación de las distintas áreas municipales involucradas en el operativo, así como el comportamiento de la ciudadanía que contribuyó a mantener un ambiente familiar durante el desarrollo de la festividad.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró el llamado a disfrutar de las actividades con responsabilidad, respetando las indicaciones de las autoridades y preservando el carácter tradicional de esta celebración que año con año reúne a la comunidad metepequense.