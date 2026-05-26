PROBOSQUE y COBUPEM refuerzan estrategia de localización en el Estado de México

Metepec, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas con el uso de herramientas tecnológicas, inteligencia territorial y mecanismos especializados de coordinación en zonas forestales de la entidad.

Para estas tareas, la Secretaría del Campo, a través de la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), y la Consejería Jurídica, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), firmaron el Convenio de Coordinación para la Planeación y Orientación de Prospecciones y Acciones de Búsqueda en Zonas Forestales del Estado de México.

La Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, señaló que la coordinación interinstitucional permitirá reforzar los trabajos que la COBUPEM realiza, con prioridad en el sentido humano y el trabajo en equipo.

“Este convenio representa mucho más que un acuerdo administrativo, es la expresión de un compromiso solidario entre instituciones que ponen sus capacidades al servicio de las personas, es la convicción de que la tecnología, el conocimiento del territorio y la gestión responsable de nuestros recursos naturales son o pueden convertirse en instrumentos para la búsqueda, la esperanza y la construcción de respuestas para quienes más lo necesitan”, destacó.

El Consejero Jurídico, Jesús George Zamora, indicó que esta colaboración permitirá compartir información y capacidades técnicas para incrementar el alcance de la búsqueda de personas con reporte de extravío, mediante el acceso a material cartográfico, modelos digitales de terreno, análisis de suelo, drones, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica que facilitarán prospecciones con mayor precisión y eficiencia.

“Tenemos una función institucional, cumplir una obligación, sí, pero también tenemos una obligación como seres humanos, de ayudar a estas personas a que encontremos a sus familiares, y ahora con esta visión integral de nuestra señora Gobernadora, lo haremos en conjunto con PROBOSQUE”, manifestó.

Por su parte, Alejandro Sánchez Vélez explicó que este acuerdo establece una coordinación para el intercambio de información, mediante la cual PROBOSQUE brindará apoyo técnico a la COBUPEM para la planeación, orientación y ejecución de prospecciones y acciones de búsqueda en campo dentro de áreas boscosas y rurales de la entidad.

“Nosotros aquí nos hemos especializado en la elaboración de mapas temáticos de buena resolución, tenemos gente altamente capacitada. Estamos en la disposición de apoyar, de contribuir, no solamente teniendo sistemas de control o mapas que marquen los detalles, la orografía, los caminos, los accidentes topográficos que se puedan tener, para acceder con mucha precisión a los lugares donde a ustedes les interese llegar”, enfatizó.

Finalmente, Avelino Blanco Guido sostuvo que este convenio brindará mayores condiciones de seguridad para quienes participan en las jornadas de búsqueda; además, el análisis previo de riesgos ambientales y las características del terreno contribuirán a proteger al personal en campo y a las propias familias que acompañan estas labores.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la atención de causas sociales prioritarias, bajo los principios del humanismo mexicano y la justicia social.