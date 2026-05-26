Gobierno estatal y ayuntamiento modernizan vialidades estratégicas en zona industrial de Toluca

Toluca, Méx.– Como parte del programa “2026, Año de las Obras EdoMéx”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de los trabajos de mejoramiento urbano de la Avenida Independencia y la calle Leonardo da Vinci, dos de las vialidades más importantes de la zona industrial de Toluca, cuya rehabilitación busca fortalecer la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Las obras contemplaron la reconstrucción de carpeta asfáltica, instalación de concreto hidráulico en cruceros, rehabilitación de banquetas y guarniciones, colocación de luminarias solares, cámaras de videovigilancia y equipamiento urbano, como parte de la estrategia estatal Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que la capital mexiquense requiere infraestructura digna y funcional, además de trabajo coordinado entre autoridades, ciudadanía y sector empresarial. “Toluca es nuestra capital y tenemos que esmerarnos día con día para que sea una digna capital, no solamente en infraestructura, sino también en trabajo social, cultural y educativo”, expresó.

Gómez Álvarez subrayó que las obras beneficiarán directamente a más de 278 mil 260 mexiquenses y permitieron la generación de más de 5 mil 500 empleos directos e indirectos.

La gobernadora señaló que ambas vialidades son estratégicas para el sector industrial y logístico, ya que diariamente son utilizadas por miles de trabajadores, comerciantes y habitantes que dependen de esta zona para trasladarse hacia sus centros laborales.

Además, resaltó que la intervención urbana incorpora perspectiva de género, particularmente en la calle Leonardo da Vinci, donde se implementaron acciones para fortalecer la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes.

“La colocación de luminarias solares, módulos paraderos y sistemas de videovigilancia permitirá que las mexiquenses y los mexiquenses puedan caminar con mayor libertad, confianza y seguridad”, afirmó.

La mandataria también aprovechó para destacar las acciones de rehabilitación vial que se realizan en el Valle de Toluca, entre ellas el reencarpetamiento del bulevar Miguel Alemán, trabajos en la avenida José López Portillo, Toluca-Naucalpan y vialidad Alfredo del Mazo.

Delfina Gómez aseguró que el Estado de México se mantiene como líder nacional en generación de empleo formal, con más de 280 mil nuevas plazas laborales impulsadas en coordinación con el sector empresarial. “Cada cuatro de diez empleos se generan en tierra mexiquense y eso es gracias al trabajo conjunto con el sector empresarial”, indicó.

Asimismo, sostuvo que una de las prioridades de su administración es continuar fortaleciendo la inversión y simplificar trámites administrativos para las empresas. “Hemos tratado de ir de la mano con ustedes para hacerlo más fácil y que sigan confiando en el Estado de México porque nosotros sabemos cumplir”, expresó.

La gobernadora también hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir a evitar tirar basura en calles, barrancas y ríos, especialmente durante la temporada de lluvias. Indicó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ocho de cada diez inundaciones y anegaciones se originan por acumulación de basura en las vialidades.

Finalmente, Delfina Gómez reiteró que su administración continuará impulsando obras integrales en materia de movilidad, salud, educación y seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Por su parte, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, afirmó que la rehabilitación de estas avenidas representa un paso importante para recuperar el potencial económico de la capital mexiquense y mejorar las condiciones de movilidad en la zona industrial más antigua del municipio.

“Estamos rehabilitando no solamente avenidas, sino preparándonos para dinamizar la economía de Toluca y del Estado de México”, señaló.

El alcalde detalló que, además de las obras estatales, el ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de vialidades como Robert Bosch, Industrias Químicas y Lombardo Toledano, esta última con un avance del 95 por ciento.

Indicó que las nuevas vialidades favorecerán a más de 280 mil habitantes y mejorarán la conectividad de al menos 160 escuelas, además de beneficiar directamente a trabajadores de empresas como General Motors, Nestlé, Bosch y otras firmas instaladas en la región.

En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, explicó que para la rehabilitación de la calle Leonardo da Vinci se destinó una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

Precisó que los trabajos incluyeron la sustitución de base y subbase dañadas, colocación de concreto hidráulico en cruceros, construcción de más de mil 700 metros cuadrados de banquetas, instalación de 64 luminarias solares, cámaras de videovigilancia y paraderos de transporte público.

Asimismo, señaló que las obras se realizaron de manera coordinada con el ayuntamiento de Toluca, particularmente en trabajos hidráulicos y de drenaje. “Con estos trabajos de mejoramiento urbano se invierte en el bienestar de la gente, con calles más funcionales que mejoran la calidad de vida de los habitantes del Valle de Toluca”, sostuvo.

Durante el evento, Angelina Monserrat Vidal León, directora de Relaciones con Gobierno de General Motors EdoMéx, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales para mejorar la infraestructura de la zona industrial.

Consideró que la rehabilitación de estas vialidades permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la competitividad económica de la entidad. “Estas obras contribuyen a generar condiciones para el desarrollo ordenado y elevan la certidumbre de las operaciones industriales”, expresó.

Al evento asistieron la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández; diputadas y diputados locales y federales, así como representantes del sector empresarial y vecinos de la zona industrial de Toluca.