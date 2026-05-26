EdoMéx refuerza política ambiental con energías limpias y reforestación

Metepec, Méx.- El Estado de México reforzó su política ambiental mediante programas enfocados en energías limpias, restauración ecológica, combate a incendios forestales y conservación de áreas naturales, informó la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal (SMAyDS), Alhely Rubio Arronis.

En conferencia de prensa en Metepec, la funcionaria estatal detalló los avances logrados en materia medioambiental gracias a la política impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y en favor de las y los ciudadanos mexiquenses.

Como parte del eje de energías limpias, indicó que la administración estatal impulsó acciones de transición energética y adaptación al cambio climático para reducir el uso de combustibles fósiles, leña y carbón en hogares, escuelas y comunidades.

Entre las acciones destacan la instalación de 3 mil 602 equipos fotovoltaicos autónomos en 72 municipios a través del programa Luz para Todos, beneficiando a más de 14 mil personas. Asimismo, mediante el programa Estufas que cuidan, hogares sin riesgo, fueron entregadas 4 mil 597 estufas y parrillas ecológicas para disminuir el uso de leña en viviendas.

Indicó que también se instalaron más de 2 mil 300 calentadores solares en 38 municipios mediante el proyecto Sol que Transforma, además de implementar programas como Escuelas por el Clima y la Red de Embajadores Climáticos, enfocados en fortalecer la educación ambiental y la capacitación municipal en materia de cambio climático.

En materia de protección ambiental, informó que el Sistema Telemático de Monitoreo Ambiental mantiene vigilancia en más de 21 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que permitió detectar y combatir 98 incendios forestales entre septiembre de 2023 y abril de 2026.

Asimismo, se realizaron trabajos preventivos mediante la apertura y mantenimiento de más de 210 kilómetros de brechas cortafuego y 85 kilómetros de líneas negras en parques estatales para reducir riesgos de incendios forestales.

En el eje de restauración y conservación ambiental, destacó la producción de 3.3 millones de plantas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para labores de reforestación y restauración ecológica en los 125 municipios mexiquenses.

De igual manera, informó sobre la creación de jardines de refugio para polinizadores en 62 municipios, la dispersión de más de 109 mil bombas de semillas mediante drones y acciones de restauración en parques estatales y zonas forestales afectadas por incendios.

Entre otros proyectos sobresale la restauración ambiental en la Sierra de Guadalupe, la rehabilitación de viveros en coordinación con organizaciones ambientalistas y la realización de la Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, enfocada en la protección de la ruta migratoria y bosques de hibernación, por mencionar algunos.

“Son muchos datos y son muchos programas, pero los ejes son la conservación ecológica, el cambio y la transformación a energías limpias”, dijo.

Finalmente, subrayó que con estas acciones se busca fortalecer la resiliencia climática, preservar la biodiversidad y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable en la entidad.