La Paz intensifica esfuerzos para prevenir la drogadicción

La Paz, Méx.- Con estudios de patología, psicología y trabajo social, en los que se involucren las diversas autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipales, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto de Salud Mexiquense (ISEM) y los Ayuntamientos con sus diversas áreas, se podrán atender de forma coordinada las adicciones contra las drogas, problema que crece cada día y pone en riesgo a los menores de edad y adolescentes.

Durante una reunión de trabajo, los integrantes del Comité Municipal contra las Adicciones (COMCA) del municipio de La Paz acordaron realizar trabajos preventivos en niños y jóvenes contra la utilización de sustancias nocivas, con trabajo social y apoyo psicológico, a fin de atender este sector, de los más vulnerables ante el descuido de los padres o tutores.

Al encabezar la reunión en representación de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, el director de Salud del municipio, Jorge González Montaño, afirmó que la problemática inicia desde los hogares con problemas de desintegración familiar, donde los pequeños y jóvenes buscan alejarse por la falta de atención de los progenitores, la carencia de recursos económicos y por otras situaciones o preocupaciones.

Es por ello, dijo, que diversas áreas del gobierno local realizan un trabajo coordinado para atender los casos de adicciones en este sector. Al respecto, refirió que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último censo del 2020, en el municipio hay una población de al menos 304 mil habitantes, de los cuales la comunidad de entre cero a 14 años de edad es de poco más de 18 mil personas, y de 15 a 29 años es de más de 20 mil, siendo estos grupos los más vulnerables.

El médico González Montaño fue claro al indicar que mientras no se dé un acompañamiento de los padres o tutores a las personas o menores que han comenzado a ingerir alguna droga, se pierde el seguimiento del tratamiento.

De igual forma, durante la exposición se planteó que en el municipio de La Paz hay 25 escuelas de nivel medio superior con una plantilla estudiantil de más de 16 mil alumnos, sector que es propenso a caer en las adicciones; por ello, en coordinación con autoridades locales y padres de familia, se llevan a cabo actividades como “Mochila Segura” y pláticas preventivas con representantes de distintas áreas de la administración federal, estatal y local, entre las que destacan ISEM, FGJEM, DIF municipal y otras, las cuales se coordinan con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

Con estas acciones, dijo González Montaño, se busca prevenir la adicción a sustancias tóxicas en este sector de la población que, en un principio, inicia como consumidora, luego distribuidora y, finalmente, como vendedora. En ese contexto, se atiende y atenderá con trabajo social, apoyo psicológico y estudios de patología a la población vulnerable.