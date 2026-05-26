Consejo Municipal de Protección Civil de Atizapán declara sesión permanente por lluvias

Atizapán, Méx.- Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, se declaró sesión permanente de este órgano de coordinación, a fin de atender de manera pronta y eficiente cualquier eventualidad que se pudiera presentar derivado de las precipitaciones pluviales que se registren durante la actual temporada.

Entre las acciones preventivas que se han realizado a nivel municipal, destaca el desazolve de ríos y cauces por parte de SAPASA, organismo que cuenta con el “Protocolo de Contingencias por Temporada de Lluvias”, cuyo propósito es disminuir los riesgos de afectación mediante acciones como el mantenimiento de líneas de drenaje, limpieza de vasos reguladores, barrancas y ríos, así como la extracción de azolve en cárcamos.

“Por ello, el Gobierno de Atizapán refuerza acciones preventivas para reducir riesgos de inundaciones y proteger a la población”, informó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.

Dijo, que el Gobierno de Atizapán, se encuentra preparado para hacer frente a los fenómenos generados durante la temporada de huracanes 2026, misma que inició el pasado 15 de mayo y se prevé que concluirá hasta el 30 de noviembre del presente año.

En lo que respecta a Servicios Públicos, esta dependencia ha intensificado la recolección de basura en zonas con antecedentes de encharcamientos e inundaciones, con el objetivo de mantener limpia la red hidráulica.

Mencionó que entre las acciones implementadas también destaca la actualización del Atlas de Riesgo, herramienta que permite identificar los puntos más susceptibles a inundaciones y que ofrece un marco de referencia para prevenir, actuar y desarrollar programas de atención.

En la sesión, María Isabel García López, Directora de Coordinación Municipal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, reconoció el trabajo y la labor preventiva que el Gobierno de Atizapán ha efectuado para procurar mantener la seguridad de la población.