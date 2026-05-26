Llega el Movimiento Independiente del Sombrero al Estado de México

Por: José Cruz García.

Estado de México.- En conferencia de Prensa, representantes municipales, dieron a conocer a medios de comunicación la llegada del Movimiento Independiente del Sombrero, al Estado de México.

El enlace del Movimiento en el EdoMéx, Marco Tamayo, afirmó que ellos se sumaron voluntariamente a participar en este Movimiento, el cual encabeza Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, viuda del finado Carlos Manzo, quién dio origen a esta organización.

“Ella no nos pidió trabajar, debemos ser claros, nosotros le pedimos que queríamos participar y ayudarla en este Movimiento, porque estamos cansados de lo que está pasando”.

El representante mexiquense, dijo que desde el mes de enero se encuentran trabajando en diferentes comunidades de la entidad.

“Desde que nuestro líder social Carlos Manzo, fallece en noviembre, nosotros nos empezamos a organizar y arrancamos en enero, con el permiso de la presidenta Grecia Quiroz y la única exigencia que nos pide la presidenta, es no manchar el legado de Carlos Manzo”.

Marco Tamayo, agregó, que Carlos Manzo fue una persona que levantó la mano, levantó la voz y se dedicó a ayudar a su gente, a su pueblo y por esa razón hoy no está entre ellos, por lo que seguirán su legado de manera independiente, sin alianzas con ningún partido político.

“Nos vamos a ir por la línea Independiente, yo creo que es lo más conveniente… De momento no tenemos ninguna línea de nosotros hacer alguna alianza con algún partido político.”

Beatriz Vilchis, representante en el municipio de Villa Victoria, invito a todos los ciudadanos a sumarse al Movimiento del Sombrero.

“Hoy invito a todos los gremios del municipio como son artesanos, comerciantes, transportistas, que se sumen a este movimiento… El Movimiento del Sombrero está aquí para respaldarnos y decirles a los ciudadanos de Villa Victoria que cuentan con todo nuestro respaldo y con el respaldo de Grecia Quiroz que nos apoya desde Uruapan, Michoacán.”

Hasta el momento, el Movimiento Independiente del Sombrero tiene representatividad en poco más del 50% de los municipios del Estado de México.