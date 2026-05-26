Coinciden gobernadora y alcalde de Toluca en la importancia de trabajar de manera coordinada

Toluca, Méx.- Durante la entrega de las obras de mejoramiento urbano de las calles Leonardo Da Vinci e Independencia, en Santa Ana Tlapaltitlán, la gobernadora Delfina Gómez y el alcalde Ricardo Moreno coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno para favorecer la movilidad de estudiantes, trabajadores, automovilistas y transporte público del municipio.

Dichas vías son parte del corredor de conectividad que se construye en la zona Industrial de Toluca, que en su conjunto son obras de gran alto impacto social y económico.

Y las dos vialidades entregadas beneficiarán en su conjunto a más de 280 mil personas, entre ellas trabajadores de empresas ubicadas en la zona, así como de empresarios, quienes pueden realizar la movilidad de sus productos hacia otras regiones del país, mientras las y los obreros podrán transitar de manera diaria

Se verán favorecidos las y los estudiantes, así como el personal administrativo y académico de más de 160 escuelas, quienes tendrán vialidades rehabilitadas para llegar con mayor seguridad y rapidez a sus centros educativos, además de beneficiar directamente a trabajadores de empresas como General Motors, Nestlé, Stellantis, Bosch y otras industrias asentadas en la zona.

El Ayuntamiento ejecutó la reconstrucción de las calles Robert Bosch e Industrias Químicas, y colabora con el gobierno estatal para la rehabilitación de la avenida Industria Automotriz, Industria Minera, Paseo Lombardo Toledano, Avenida Cuahutémoc y Paseo Tototepec.

Por lo que, el Presidente Municipal agradeció el respaldo decidido de la mandataria estatal, Delfina Gómez para sumar esfuerzos en la transformación vial de la capital mexiquense, a través de obras que favorecen el desarrollo económico y la seguridad de los usuarios.

Moreno Bastida, dijo que como resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal, están rehabilitadas vialidades estratégicas que son utilizadas para el transporte de materias primas y productos terminados, además de favorecer la conectividad regional junto con otras avenidas como López Portillo y Vialidad Aeropuerto, las cuales contribuyen al crecimiento económico del municipio.

Mientras, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que las obras entregadas consistieron en pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación de iluminación solar, lo que brinda un nuevo rostro a estas vialidades y fortalece la seguridad de quienes diariamente las utilizan.

Explicó que, como parte del programa Caminemos Seguras, se intervino la calle Leonardo Da Vinci con perspectiva de género, mejorando la infraestructura urbana y garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad para niñas, adolescentes y mujeres.