Bienestar de las y los trabajadores es una prioridad: Vázquez

Toluca, Méx.- Durante la entrega de conjuntos deportivos y cartas testamentarias a personas servidoras públicas del Congreso mexiquense agremiadas al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el bienestar de las y los trabajadores es una prioridad, toda vez que la fortaleza de una institución se encuentra en su gente.

En presencia de las legisladoras Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente; Sara Alicia Ramírez de la O (PT) y Ruth Salinas Reyes (MC), así como de Bedelia Guevara González, presidenta del Voluntariado de la LXII Legislatura estatal, el congresista destacó que las instituciones avanzan gracias al esfuerzo diario de quienes se levantan temprano, cumplen jornadas exigentes, resuelven desafíos y sostienen la labor cotidiana con profesionalismo y compromiso.

Celebró que este acto —al que calificó como un evento de profundo sentido humano— haya brindado bienestar, tranquilidad y certeza a las personas beneficiadas.

Ante Leonel García Choreño, subsecretario del Comité Ejecutivo del Suteym, señaló que la entrega de conjuntos deportivos —distribuidos entre 316 personas agremiadas— refleja el compromiso de promover la salud física, fortalecer la convivencia, impulsar hábitos positivos y fomentar el sentido de comunidad.

Asimismo, destacó que las cartas testamentarias, tramitadas por 65 suteymistas, recuerdan que la responsabilidad trasciende el ámbito laboral, pues “prever es una forma de amar, y cuando una trabajadora o un trabajador cuenta con herramientas para proteger a su familia, estamos hablando de dignidad”.

En las instalaciones del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle), y en compañía de María de Lourdes Silva Bravo, delegada del Suteym en el Poder Legislativo del Estado de México, el también coordinador parlamentario de morena reconoció a este sindicato, así como a Herminio Cahue Calderón, secretario general de la organización, por gestionar beneficios concretos, abrir espacios de protección y generar condiciones de respaldo para las y los trabajadores, lo cual, añadió, habla de una representación que entiende el verdadero sentido del servicio colectivo.

Explicó que la visión de cuidado a las personas trabajadoras coincide con el momento que vive el Estado de México, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo gobierno es cercano a la gente, sensible a las necesidades reales y comprometido con dignificar el servicio público, porque gobernar con humanismo, subrayó, significa entender que detrás de cada estructura institucional hay personas, familias e historias de vida.

En representación de Herminio Cahue, Leonel García destacó la empatía y calidad humana del diputado Francisco Vázquez, así como el trabajo de María de Lourdes Silva. Tras reconocer a la gobernadora, resaltó que esta entrega es motivo de celebración y llamó a trabajar de la mano con las autoridades y dar resultados.

María de Lourdes Silva agradeció el respaldo del diputado Francisco Vázquez, así como de Herminio Cahue y Leonel García. Destacó que, con motivo del Día del Trabajo, se entregaron conjuntos deportivos al personal sindicalizado para garantizar las prestaciones laborales, además de cartas testamentarias para brindar certeza y protección a las familias de las y los trabajadores.

Añadió que seguirán trabajando por una gestión digna, abierta y comprometida, siempre velando por el interés de las personas agremiadas.

Durante el evento, al que también acudieron Violeta Isabel Huerta López, titular de la Dirección General de Comunicación Social; Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría del Poder Legislativo; y Juan Miguel Hernández Martínez, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo, así como Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Inesle, Marco Antonio Martínez Monroy y Ruth Guadalupe Sánchez García agradecieron, en nombre de las y los suteymistas, los apoyos otorgados.