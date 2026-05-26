SEP descarta hallazgo de armas en escuela de Coronango tras amenaza a maestros

Desde Puebla

La secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla descartó armas de fuego o punzocortantes en la Secundaria Técnica 45, en Coronango, tras una amenaza contra docentes.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Manuel Viveros, indicó que atendieron el reporte acompañados de la Unidad de Reacción Inmediata y personal de prevención del delito.

En conjunto, resguardaron a los alumnos y los evacuaron para llevar a cabo la inspección correspondiente, en la que no encontraron ningún elemento de riesgo para la comunidad educativa.

Pese a ello, el funcionario dijo que no consideran el operativo mochila en las escuelas, pues buscan trabajar en una estrategia de educación integral por una cultura de paz con el propósito de fortalecer entornos seguros en las instituciones educativas.