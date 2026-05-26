Analfabetismo, principal causa de la desigualdad social: Contreras

Huixquilucan, Méx.- Con el propósito de alcanzar la “Bandera Blanca” para declarar a Huixquilucan libre de analfabetismo, el gobierno municipal y los Centros de Educación para Jóvenes y Adultos, el INEA, dieron el banderazo de inicio a la campaña “El Poder de Alfabetizar–Acción por la Alfabetización”, con el propósito de generar mayores oportunidades para quienes, por distintas razones, no aprendieron a leer y a escribir, darles la oportunidad educativa y disminuir sus brechas de desigualdad.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta estrategia integral busca localizar, atender y alfabetizar a los huixquiluquenses que no sepan leer ni escribir, con el propósito de alcanzar la “Bandera Blanca” en esta materia, que es una certificación oficial que declara a un territorio libre de analfabetismo y consolidar un sistema educativo inclusivo, justo y de calidad para toda la población.

Deseo que este evento sea el comienzo de un camino en donde nadie se quede atrás, en donde la alfabetización sea un derecho y donde sigamos construyendo ese Huixquilucan al que todos aspiramos: más justo, más fuerte y más humano”, dijo la alcaldesa, al encabezar el arranque de esta iniciativa.

Contreras Carrasco, compartió que este esfuerzo nació de la solidaridad de un gobierno humanista y cercano con la gente, que atiende sus necesidades, pues el analfabetismo representa la principal causa de desigualdad social y rezago educativo, toda vez que frena el desarrollo de los individuos, los limita para que sean beneficiarios de distintos apoyos y programas sociales, pero, sobre todo, los vulnera ante actos de justicia social.

Para revertir esta situación, dijo que, en conjunto con los Centros de Educación para Jóvenes y Adultos y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, Autoridades Auxiliares y la comunidad y a mí me tocó ser Margarita y Margarita es una de estas niñas brigadistas, que saldrá a las calles a buscar a estas personas y brindarles una nueva oportunidad educativa para que aprendan a leer y escribir, con el propósito de que todos los huixquiluquenses puedan desarrollarse.

Al respecto, el octavo regidor, Luis Adrián Ramírez Ortiz, mencionó que son 60 años en los que 194 países han impulsado la alfabetización como un derecho humano fundamental, y el trabajo conjunto que se realiza en Huixquilucan permitirá que el municipio sea reconocido con la “Bandera Blanca”, lo que elevará la calidad de vida de las familias.

Comentó que, en México, existen alrededor de 3.8 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, lo que representa cerca del 3.8 por ciento del total de la población del país; mientras que, en Huixquilucan, de acuerdo con el último censo realizado, el 1.4 por ciento de la población presenta este rezago, cifra muy por debajo de la media nacional.