Sancionan en Toluca a 96 conductores por manejar ebrios

Redacción

Redacción 25 mayo, 2026

25 mayo, 2026 Policía

Policía Seguridad, Toluca

Seguridad, Toluca 0 Comments

Toluca, Méx.- El programa “Conduce sin Alcohol” dejó un saldo de 96 personas remitidas al Juez Cívico durante seis operativos realizados del 21 al 23 de mayo en Toluca.

De acuerdo con información de la Dirección General de Seguridad y Protección, los agentes viales realizaron mil 827 entrevistas y 197 pruebas de alcoholemia, de las cuales 96 resultaron positivas y 101 negativas.

Entre las personas remitidas se encuentran 82 hombres y 14 mujeres.

Además, 80 vehículos y dos motocicletas fueron enviados al corralón, mientras que 14 unidades fueron entregadas a familiares de los conductores.

Las acciones forman parte de los operativos preventivos implementados por el Gobierno Municipal de Toluca para inhibir accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante.