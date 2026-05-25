Permiten patrullajes inteligentes seis detenciones en Toluca

Redacción

Redacción 25 mayo, 2026

25 mayo, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Con la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde, Ricardo Moreno, elementos de la Policía Municipal de Toluca lograron la captura de seis personas como presuntos implicados en delitos de alto impacto como tentativa de feminicidio, robo de vehículos y contra la salud.

Esta acción, resultado del uso de patrullas inteligentes y la optimización de la inteligencia operativa, permitió reforzar la seguridad de los y las toluqueñas quienes de forma diaria transitan y realizan sus actividades en las distintas zonas de la capital mexiquense.

En el recuento de acciones se logró en la delegación Santa María Totoltepec, la detención a Pedro “N”, señalado por la agresión con un arma de fuego en contra de su pareja sentimental; en el momento de la detención, los policías municipales también aseguraron una pistola calibre nueve milímetros abastecida con cartuchos útiles.

Por otra parte, en la delegación Moderna de la Cruz, oficiales aseguraron a Jonathan “N”, de 33 años, quien conducía una motocicleta con reporte de robo vigente; mientras en la zona de Santiago Tlaxomulco, agentes del grupo táctico interceptaron a Fernando “N” y Alondra “N” a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Durante la revisión, se les incautó hierba verde con características de la marihuana, es de mencionar que Fernando “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

En la zona de La Maquinita, se logró la captura de Isaac “N” por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por receptación, al ser sorprendido a bordo de una motocicleta reportada como robada.

En el Centro Histórico, Gerardo “N”, de 45 años, fue asegurado tras su ingreso sin autorización a una camioneta de reparto de paquetería. Al momento del arresto, el afectado reconoció plenamente al sujeto como el responsable de un robo perpetrado en días anteriores.

La combinación de tecnología aplicada a las patrullas inteligentes, el análisis de datos y los despliegues tácticos focalizados sustentan el plan de seguridad de la administración local, orientado a devolver la tranquilidad a las familias toluqueñas.