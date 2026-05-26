Pide Armenta al ayuntamiento de Puebla garantizar la recolección de basura

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado al ayuntamiento de Puebla a garantizar la recolección de basura, tras la clausura parcial del relleno Chiltepeque.

En conferencia de prensa, dijo que dicho servicio es una tarea municipal y el estado únicamente estará pendiente de que se haga en los términos correctos.

Señaló que el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar, se acercará al edil, Pepe Chedraui Budib, para que avance en la supervisión y solicitarle que acompañe a la empresa RESA en las tareas que no está realizando de manera correcta.