UMB realiza jornada ambiental y planta más de 500 árboles en el EdoMéx

Redacción

Redacción 25 mayo, 2026

25 mayo, 2026 Municipios

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Lerma, Méx.- Más de siete mil 200 estudiantes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) participaron en la Jornada Educativa Ambiental 2026, con la cual plantaron 509 árboles y rehabilitaron las áreas verdes de las 36 Unidades de Estudios Superiores, como parte de las acciones para mejorar sus entornos y el fomento de la cultura de cuidado ambiental que prioriza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), señaló que esta jornada buscó sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través de la participación directa en el mejoramiento de sus espacios educativos para crear conciencia en las nuevas generaciones.

El funcionario añadió que la Universidad Mexiquense del Bicentenario contribuye a la conservación del medio ambiente con la formación de profesionistas capaces de desarrollar tecnologías para preservar los recursos naturales, a través de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, así como de vincular la industria alimentaria y el turismo con prácticas responsables por medio de la Licenciatura en Gastronomía y Turismo Sustentable.

A esta iniciativa, basada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que en su Eje 2: “Bienestar ambiental y acceso universal al agua” establece la estrategia para garantizar el derecho humano al vital líquido, proteger la biodiversidad y mitigar el cambio climático, se sumó la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Cepanaf, sectorizada a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ayuntamiento de Lerma; así como docentes y personal de la UMB.

Alineada a su Programa de Desarrollo Institucional 2024-2028, la Universidad Mexiquense del Bicentenario ha emprendido diversas iniciativas ambientales, como poda de árboles y manejo de residuos sólidos, entre otros, para consolidar un programa integral de acciones que beneficie a la comunidad universitaria de las 36 Unidades de Estudios Superiores que la integran.