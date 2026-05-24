Realizan Quinta Jornada de Limpieza en Río Lerma-Santiago en EdoMéx

Ocoyoacac, Méx. -Más de 200 personas participaron en una jornada ambiental coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado de México, donde se retiraron 6.5 toneladas de residuos y más de 60 llantas en un tramo del Río Lerma-Santiago.

Con el objetivo de avanzar en el saneamiento de uno de los sistemas fluviales más contaminados del país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, a través de su Oficina de Representación en el Estado de México, coordinó la Quinta Jornada de Limpieza del Río Lerma-Santiago en el municipio de Ocoyoacac.

La actividad se desarrolló en un tramo del Río Lerma-Santiago, donde participaron más de 200 personas entre autoridades federales, estatales y municipales, representantes del sector empresarial y ciudadanos.

Durante la jornada, que abarcó aproximadamente 800 metros lineales del cauce, se lograron recolectar 6.5 toneladas de residuos sólidos urbanos, además de más de 60 llantas, uno de los desechos más contaminantes para los ecosistemas acuáticos.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de participación comunitaria para la recuperación progresiva de cuerpos de agua, especialmente en una de las cuencas más importantes del centro del país, que históricamente ha enfrentado problemas de contaminación por descargas residuales y acumulación de basura.

El sistema Lerma-Santiago es considerado un eje hidrológico clave para el abastecimiento de agua y la actividad económica en diversas regiones, aunque también uno de los más afectados por el crecimiento urbano e industrial.

La dependencia federal subrayó que la recuperación del río no depende únicamente de acciones gubernamentales, sino de la participación activa de la ciudadanía, empresas y gobiernos locales para reducir la generación y el mal manejo de residuos.

Asimismo, se destacó que la recolección de llantas y residuos sólidos ayuda a disminuir riesgos como la obstrucción del flujo del agua, la contaminación del suelo y la afectación de la biodiversidad en las zonas ribereñas.