Detienen a cinco presuntos secuestradores de menor desaparecida en Toluca

Toluca, Méx.- La Policía Municipal de Toluca detuvo, a cinco personas presuntamente relacionadas con la privación ilegal de la libertad de la menor Paulina “N”, de 12 años, en hechos que había desaparecido desde el pasado viernes en la Magdalena Otzacatipan, en Toluca.

Por lo que, la menor fue localizada en San Cristóbal Huichochitlán durante un operativo coordinado entre la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia estatal.

La víctima refirió haber sido privada de la libertad por sujetos que viajaban en una camioneta color negro.

Luego de su localización, la Policía Municipal desplegó un operativo de búsqueda con patrullas equipadas con cámaras de reconocimiento facial y lecturas de placas, lo que permitió ubicar y detener a cinco presuntos implicados, entre ellos, cuatro hombres y una mujer.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Mientras, la menor recibió atención médica y acompañamiento especializado por parte de la Policía de Género.

La acción forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, para fortalecer la reacción policial y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Cabe mencionar que un día antes familiares y amigos de Paulina “N”, realizaron un bloqueo en la avenida López Portillo para exigir apoyo de las autoridades en la búsqueda.