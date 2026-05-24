Avanza 60% reconstrucción de carretera México–Toluca–Tenango en el EdoMéx

Redacción

Redacción 24 mayo, 2026

24 mayo, 2026 Municipios

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Ocoyoacac, Méx.– El Gobierno del Estado de México tiene un avance del 60 por ciento en los trabajos de reconstrucción de la carretera 202 kilómetro 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle, obra que beneficiará a 192 mil habitantes de seis municipios de la entidad.

Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que la intervención de los 39.7 kilómetros incluye el mejoramiento integral de la superficie de rodamiento mediante fresado y colocación de mezcla asfáltica.

Señaló que para estos trabajos la Junta de Caminos destinó una plantilla de 50 personas y maquinaria como perfiladora, finisher, compactadores, pipas y petrolizadora.

“Nosotros diario estamos tirando alrededor de 400 toneladas. Lo que vamos haciendo es un escarificado y vamos reponiendo la carpeta de la superficie de rodamiento”, indicó.

Los trabajos, que forma parte de las acciones del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se complementan con limpieza, mantenimiento de cunetas y cambio de señalización, que se realizan en colaboración con los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle.

“Vamos a coordinarnos para hacer mejoras en el tema del alumbrado y señalización en todo lo largo para que sea muy seguro para los usuarios”, señaló González Toral.

El funcionario estatal señaló que se tiene proyectado concluir esta obra en junio para agilizar el tránsito de 28 mil 872 vehículos que circulan diariamente por esta ruta.