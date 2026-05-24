Localizan restos óseos en rancho de Pujiltic

Chiapas, Méx.- Restos óseos calcinados fueron localizados en un rancho de la comunidad de Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Madres Buscadoras de Chiapas, tras cuatro días de labores en campo.

El hallazgo se registró en una zona rural previamente señalada por familiares de personas desaparecidas, quienes participaron en las acciones de rastreo junto con autoridades.

De acuerdo con testimonios de los buscadores, el sitio podría haber sido utilizado presuntamente como un “campo de exterminio y adiestramiento” por parte de grupos delictivos. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad y será materia de investigación pericial.

Tras el hallazgo, se activó un operativo interinstitucional en el que participaron la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Protección Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las autoridades aseguraron el área y realizaron el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados a instalaciones forenses para su análisis, con el objetivo de determinar su origen, antigüedad y posible identificación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el número de restos localizados ni se ha confirmado la existencia de fosas adicionales en el predio. La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias ministeriales.

El caso se suma a las búsquedas realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas en Chiapas, quienes han intensificado los trabajos en campo ante la falta de localización de víctimas en diversas regiones del estado.

Las investigaciones continúan abiertas y será la autoridad ministerial la que determine oficialmente si el sitio tiene relación con actividades del crimen organizado o con casos de desaparición forzada.