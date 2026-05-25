Operación Restitución asegura más de 2 mil inmuebles por despojo en EdoMéx

Toluca, Méx.- A través de Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 2,048 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, 1,147 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno que forman parte de esta estrategia realizaron acciones operativas en los municipios de Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Toluca, Tultepec, Valle de Chalco, Valle de Bravo y Zumpango consistentes en cateos e inspecciones en donde se aseguraron 33 inmuebles, 26 casa habitación y 7 predios.

De esta forma, del total de los predios asegurados, 1,686 son casas habitación, 333 predios y 29 son inmuebles destinados a uso comercial.

A raíz de la implementación de esta Operación, propietarios de inmuebles que aparentemente eran víctimas de este tipo de delito, se animaron a iniciar un procedimiento legal para recuperar sus propiedades, por tal motivo se han acercado a esta Institución para denunciar, por lo que hubo un incremento de 8.75 por ciento en los periodos comprendidos del 25 de abril de 2024 al 24 de abril de 2025 y del 25 de abril de 2025 al 24 de abril de 2026; ya que en el primero de estos periodos se contabilizaron 5 mil 85 denuncias por este ilícito, mientras que en el segundo fueron 5 mil 530 denuncias, es decir un aumento de 445 casos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo