Inicia construcción de la Línea V del Mexibús Lechería–El Rosario en el EdoMéx

Tlalnepantla, Méx.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, inició los trabajos de construcción de la Línea V del Mexibús Lechería-El Rosario, en beneficio de más 137 mil usuarios de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, así como de la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Enmarcada en la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, la Línea V del Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros, con un recorrido de Lechería al CETRAM El Rosario, en un circuito completo que permitirá traslados más cortos, seguros y cómodos en la zona nororiente del Estado de México, donde habitan más de tres millones de mexiquenses.

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad (Semov) dijo que la Línea V del Mexibús implica mil 650 millones de pesos de inversión, aproximadamente, y se espera concluirla a finales de diciembre de 2027.

Comentó que para agilizar y hacer más cómodos los traslados, esta línea contará con aproximadamente 58 unidades de última generación.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), señaló que este sistema de transporte tendrá interconexión con la Línea 2 del Mexibús y con el Sistema 1 del Tren Suburbano, en el Estado de México; con las Líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús, en El Rosario.

Dijo que en el proyecto ejecutivo se establecen 30 estaciones, de las cuales ya existen dos (Lechería y La Quebrada) mismas que pasarán a formar parte de la Línea V del Mexibús, una vez adecuadas.