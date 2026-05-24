Anahí Esparza cumple meta de afiliación del PT en su distrito

Toluca, Méx.- Gracias al trabajo de Anaí Esparza Acevedo, el Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México alcanzó en su Distrito 36 de Zinacantepec la meta de afiliación del 3 por ciento del listado nominal, informó el comisionado político nacional del partido en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores.

Durante la toma de protesta de 44 comités de base, en la zona, fue reconocido el trabajo territorial encabezado por la diputada local Anaí Esparza Acevedo, a quien se le atribuyó el cumplimiento de la meta partidista en el municipio.

“Aquí en Zinacantepec esa meta ya se cumplió por el trabajo de todas y todos ustedes”, indicó el comisionado político nacional del PT en el estado de México, Sandoval Flores.

Quien explicó que el PT pasó de 43 mil a cerca de 143 mil afiliados en el Estado de México y mantiene como objetivo alcanzar los 380 mil militantes para consolidar su estructura estatal.

Indicó que los nuevos comités tendrán tareas de afiliación, organización comunitaria y gestión de demandas sociales en las secciones electorales del distrito.

Mientras la diputada, Anaí Esparza afirmó que el crecimiento del partido ha sido resultado del trabajo cercano con las comunidades y aseguró que los comités fortalecerán la presencia del PT en Zinacantepec.

Al evento también asistieron la Angelica Rivadeneyra y los diputados locales Ernesto Santillán Ramírez e Isaac Hernández Méndez, quienes destacaron el trabajo territorial realizado por la legisladora petista en el Distrito 36.