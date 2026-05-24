Empresario denuncia fraude millonario contra inmobiliaria en Metepec

Metepec, Méx.- Presuntas irregularidades y fraude, es lo que denunció Rafael Navas en contra de la empresa Desarrollador Inmobiliario Ultra Construcciones, quienes de acuerdo con el empresario tras dos años y pese a las denuncias interpuestas ante las autoridades judiciales, han incumplido acuerdos y no han devuelto la inversión que en 2022 dio para el proyecto denominado fraccionamiento Mallorca Lifestyle S.A. de C.V., ubicado en Metepec.

El empresario refirió que, en 2022 le ofrecieron asociarse con los propietarios de la empresa Desarrollador Inmobiliario Ultra Construcciones e incluso, después de algunas reuniones, lo convencieron y firmaron contrato de asociación, en dicho documento se le ofreció un rendimiento mínimo a los 25 meses. Al aceptar este proyecto, su inversión ascendió a 16 millones de pesos, cifra que logró obtener con trabajo y ahorros familiares de muchos años.

Cansado de la situación, Navas recordó que los últimos años han sido de problemas fuertes ya que, una vez que pasaron los 25 meses estipulados en el contrato, nunca recibió las ganancias y la empresa inmobiliaria le indicó que el proyecto Mallorca Lifestyle S.A. de C.V. ubicado en la Colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, en Metepec había fallado puesto que no obtuvieron los permisos requeridos y, por ende, no tenían el dinero.

El afectado refirió que en octubre del 2025 se volvió a reunir con los integrantes de la desarrolladora inmobiliaria, llegaron a un acuerdo y firmaron un documento en el que se comprometieron a devolverle su inversión en mensualidades, teniendo el mes de febrero como plazo final, no obstante, solo cumplieron los dos primeros meses y ya.

“Imagínate la falta de seriedad, si firmas algo con fechas es para que cumplas, sino no firmamos nada. Además, hasta groseros, pese a que tenemos un contrato estipulado”, dijo.

Afirmó que el contrato firmado con la desarrolladora está verificado y ratificado ante el notario público, e incluso por el incumplimiento interpuso una denuncia ante las autoridades por lo que indicó que el 19 de marzo del 2026 en el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial en Toluca con residencia en Metepec en el acuerdo 3420/2026 ya les pide cuentas.

Además de que recientemente interpuso otra demanda ante el Juzgado Séptimo Civil del mismo Distrito Judicial y que quedó establecido en el acuerdo 4619/2026 en el libro 365/2026.

Mencionó que la situación es grave, ya que también hay clientes que han sido afectados ya que, pese a que dieron sus anticipos tampoco han recibido sus casas. Aunado a ello, la desarrolladora tiene problemas con los permisos de venta, de los derechos de agua y no han entregado las casas que ya fueron vendidas.

Puntualizó que, aún con las irregularidades la empresa inmobiliaria sigue aprovechándose y presuntamente, siguen con la venta de viviendas y ha intentado adquirir otros terrenos en las zonas aledañas. “Esto significa que siguen defraudando haciendo este tipo de ejercicios. Me preocupa que sigan haciendo sus pilladas, son unos estafadores con gente de Toluca, porque es su zona de operación”.

Finalmente, enfatizó que esta situación le ha dejado problemas que no debería tener, sin embargo, espera que pronto haya solución y que no sigan estafando a otras personas. “Me han complicado la vida, yo trabajo con mi dinero, he batallado he complicado hasta mi patrimonio porque no puedo cumplir, no tendría por qué batallar y esta gente son unos estafadores”.