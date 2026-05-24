Poder Judicial del EdoMéx fortalece sistema digital para agilizar y transparentar gestión

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México dio un paso importante hacia una administración más ágil, ordenada y transparente con el fortalecimiento del Sistema Integral Administrativo (SIA), una plataforma que concentra la vida interna de la institución en tiempo real.

El Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presentó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Sistema Integral Administrativo del Poder Judicial del Estado de México, durante Sesión Ordinaria del Pleno, a la que asistieron como invitados permanentes el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.

¿Por qué es relevante este sistema? El SIA fue desarrollado íntegramente por personal de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico del PJEdomex y funciona como el “cerebro administrativo” de la institución. Desde nómina, presupuesto y recursos humanos, hasta compras, control patrimonial y seguimiento de acuerdos, todo integrado dentro de una misma plataforma digital.

Actualmente, el SIA está integrado por 1,020 formularios y 223 módulos administrativos, organizados en 12 grandes áreas estratégicas como Planeación, Finanzas y Contabilidad, Tesorería, Recursos Materiales y Adquisiciones, Control Patrimonial, Dirección de Personal y Nómina, Seguimiento de Acuerdos, Obra Pública y herramientas administrativas, entre otras.

“Con esta modificación y con el fortalecimiento del sistema, el Poder Judicial da un paso adelante, firme y con visión integral, para consolidar una sola plataforma que permita controlar procesos, garantizar controles internos adecuados y lograr una administración más eficiente y transparente. Además, permitirá reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de la normatividad estatal e institucional”, señaló el Magistrado Presidente del OAJ.

Añadió que esto no solo reduce tiempos y trámites innecesarios; también evita errores, elimina procesos duplicados y permite que cada movimiento quede registrado electrónicamente. Es decir, se puede saber quién hizo qué, cuándo y cómo, algo clave para transparentar el uso de los recursos públicos y cerrar espacios a manejos discrecionales

De acuerdo con Díaz Juárez, entre los beneficios se encuentran la rapidez con la que opera. Actualmente, el sistema administra la información de más de 6 mil 500 servidores judiciales activos; conserva el historial laboral de más de 15 mil personas que han formado parte de la institución; gestiona el ejercicio presupuestal anual de más de 6 mil millones de pesos, procesa la nómina institucional completa en menos de 20 minutos y permite que cientos de usuarios trabajen al mismo tiempo sin detener la operación diaria.

Además, al tratarse de una herramienta desarrollada totalmente por personal del Poder Judicial mexiquense, no depende de empresas externas ni del pago de licencias, lo que representa ahorro de recursos y mayor autonomía tecnológica para la institución.

La actualización y operación obligatoria del SIA también busca que todas las áreas trabajen bajo las mismas reglas y procedimientos. Esto ayuda a poner orden, homologar criterios y mantener información actualizada en tiempo real, facilitando la supervisión y la rendición de cuentas.

El sistema opera con información en tiempo real y permite la conexión simultánea de más de 570 usuarios durante la jornada laboral, incorporando controles de acceso por roles, autenticación de doble factor y trazabilidad completa de cada operación administrativa, financiera y patrimonial.

Uno de los puntos más destacados es que el sistema incorpora controles de acceso, trazabilidad y monitoreo permanente, lo que permite detectar inconsistencias, dar seguimiento puntual a cada proceso y mejorar el control interno.

El Sistema Integral Administrativo busca que la administración judicial sea más eficiente, menos burocrática y mucho más clara para quienes forman parte de la institución y para la ciudadanía que exige un manejo responsable de los recursos públicos.

En la sesión también estuvieron las y los integrantes del OAJ, las magistradas María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín y María Alejandra Almazán Barrera, así como los magistrados Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez.