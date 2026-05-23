Transporte movilizó a más de 257 millones de pasajeros en marzo: INEGI

Toluca, Méx.- Durante marzo de 2026, los sistemas de transporte urbano del país trasladaron a 257.1 millones de pasajeras y pasajeros en las principales zonas metropolitanas de México, de acuerdo con datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte contempla la actividad de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como en Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco, donde diariamente millones de personas utilizan estos sistemas para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

Entre los sistemas con mayor afluencia de usuarios destacó el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Zona Metropolitana del Valle de México, que registró 107.4 millones de pasajeros transportados durante marzo. En segundo lugar, se ubicó el Metrobús, también en la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México, con 36.4 millones de usuarios.

Por su parte, el Optibús de León reportó una afluencia de 14.9 millones de pasajeros, posicionándose entre los sistemas de transporte con mayor movimiento fuera de la capital del país.

El informe también reveló que, en conjunto, los sistemas de transporte urbano recorrieron 48.7 millones de kilómetros durante el tercer mes del año. El Cablebús de la Zona Metropolitana del Valle de México encabezó la lista con 9.8 millones de kilómetros recorridos, seguido del Metrobús con 5.6 millones y nuevamente el Optibús de León con 4.5 millones.

El INEGI precisó que las cifras son preliminares y forman parte del monitoreo mensual que permite conocer el comportamiento de la movilidad urbana en México.

Los datos reflejan la alta dependencia de millones de personas hacia el transporte público, especialmente en las grandes ciudades, donde diariamente se realizan traslados masivos para sostener las actividades económicas, educativas y sociales.

Además, las estadísticas permiten medir la demanda de los sistemas urbanos y sirven como referencia para evaluar necesidades de infraestructura, ampliación de rutas y mejora en la movilidad de las zonas metropolitanas del país.