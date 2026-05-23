Detienen a “El Deivid” y/o “El Chino”, líder de “La Chokiza” en EdoMéx

Toluca, Méx.- Elementos de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, principal generador de violencia del grupo delictivo autodenominado “La Chokiza” y de la asociación “Sumando Amigos A.C.”, relacionadas con diversos delitos de alto impacto como extorsión, narcomenudeo, homicidio, secuestro y despojo.

Información compartida por la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México permitió establecer que, el hoy detenido se convirtió en un principal generador de violencia en el Valle de México tras asumir el liderazgo del grupo autodenominado “La Chokiza” luego de la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko”, registrada el pasado 10 de septiembre del 2025 en el municipio de Ecatepec por parte de autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional e ingresado al Centro Penitenciario “El Altiplano” en Almoloya de Juárez.

“La Chokiza”, es un “grupo de choque” con apariencia de organización social y presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec. Se encuentra relacionada con diversos hechos delictivos de alto impacto como despojo, extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro, entre otros, para lo cual mantiene alianzas con grupos afines como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), “Los Mayas”, “Troyanos Jr”, “Hermandad Juárez” y el “Sindicato Nacional 25 de Marzo”.

También se cuenta con información que señala a alias “El Deivid” y/o “El Chino” como dirigente de la organización “Sumando Amigos A.C.”, presuntamente dedicada para realizar “acciones de asistencia social”, no obstante, se investiga si estas actividades ocultan un esquema de condicionamiento por “cuotas” o extorsión.

David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, fue detenido este día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cumplimiento de un mandamiento judicial por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un comerciante en el municipio de Ecatepec.

Actos de investigación establecieron que, el pasado 17 de septiembre de 2025, cuando la víctima, quien trabajaba como vendedor ambulante fue privada de la libertad por el hoy detenido y dos sujetos más, quienes se ostentaron como integrantes de “La Chokiza” y bajo amenazas, le habrían exigido una cuota económica a cambio de permitirle seguir trabajando.

Ante la negativa de la víctima, alias “El Deivid” y/o “El Chino” y los otros dos sujetos la habrían obligado a subir a un vehículo en donde lo privaron de su libertad durante poco menos de una hora mientras lo amenazaban de muerte por lo que la víctima accedió a las exigencias logrando que lo liberaran.

Con los datos de prueba, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión que fue cumplimentada este día. Tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario de Ecatepec a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.