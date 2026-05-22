Denuncia en EdoMéx evita más de 7 millones de pesos en intentos de extorsión

Toluca, Méx.- En un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales, federales y municipales, del 14 al 20 de mayo se logró evitar el pago de más de 7 millones de pesos en intentos de extorsión, informó la gobernadora Delfina Gómez durante la Mesa de Paz número 96, donde destacó que este logro refleja una reducción significativa en los delitos de extorsión y subraya la importancia del trabajo coordinado y la denuncia ciudadana.

“Invitamos a todas y todos a seguir denunciando al 089 si ustedes o alguien que conocen está siendo víctima de este delito”, “La colaboración de la ciudadanía es fundamental para que las acciones de seguridad tengan resultados reales y protejan a las familias del Estado de México”, señaló en redes sociales.

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante este periodo se atendieron 941 denuncias ciudadanas, de las cuales 362 fueron por extorsión telefónica, 292 por fraude telefónico, 90 por llamadas maliciosas, 32 por amenazas, 18 por extorsión electrónica, 12 por extorsión por derecho de piso, 3 por extorsión directa y 132 a otros tipos de ilícitos.

Las autoridades insistieron en que, ante un intento de extorsión, la población mantenga la calma, cuelgue inmediatamente y reporte el hecho al 089, medidas que han resultado efectivas para la protección de los ciudadanos y la reducción de este tipo de delitos.

La Mesa de Paz, que contó con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno y de seguridad nacional, destacó la importancia de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que permite planear acciones coordinadas y dar seguimiento a cada denuncia. Este modelo de colaboración ha permitido acciones más rápidas y efectivas, logrando proteger a cientos de ciudadanos y prevenir pérdidas millonarias.

La coordinación institucional, sumada a la participación activa de la ciudadanía, demuestra que la prevención y la denuncia son herramientas clave para frenar los delitos de extorsión, consolidando una estrategia que protege a la población y fortalece la seguridad en todo el Estado de México.