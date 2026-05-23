Policía estatal detiene a sospechosa de secuestro de menor en EdoMéx

Redacción

Redacción 23 mayo, 2026

23 mayo, 2026 Policía

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Naucalpan, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a petición de un familiar, a una mujer, como probable responsable del delito de tentativa de privación de la libertad de una menor de edad y portación de un arma blanca.

Un llamado al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, sobre la posible sustracción con violencia de una menor de edad, movilizó a los cuerpos de seguridad en campo, con el objeto de dar con el paradero de una mujer, quien, al parecer, amagó con un arma blanca al familiar de la menor para después darse a la fuga con la niña.

Al arribar a calles de la colonia El Chamizal, en Naucalpan, los uniformados de la Policía Estatal hicieron contacto con el familiar de la menor, quien narró los hechos y proporcionó las señas particulares de una mujer, por lo que, al efectuar un recorrido, se observó a una fémina con las señas descritas por la parte denunciante y con una menor de edad en brazos; ante la solicitud de detenerse, la mujer omitió la indicación y aceleró su marcha.

Metros adelante y con apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos fundamentales, se detuvo a Tania “N”, de 28 años, a quien se le localizó un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, con el que se presume amagó al familiar para sustraer a la menor, quien fue recuperada y puesta bajo resguardo y protección.

Tras la lectura de sus derechos que la ley consagra a su favor, la mujer y el arma blanca, fueron llevados y presentados ante la autoridad correspondiente, donde se resolverá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.