Difundirán ley para sancionar a seudo cirujanos: Gobernación estatal

Desde Puebla

La secretaría de Gobernación estatal difundirá la ley vigente en Puebla, que sanciona a seudo cirujanos, informó el titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala.

Tras el asesinato de Blanca Adriana, quien acudió a una clínica de belleza clandestina en Zavaleta.

Indico que en la entidad hay personas que se dedican a evadir la ley y trabajan de manera clandestina, ponen en riesgo a los ciudadanos.

Ante ello, aseguró que serán más rigurosos en la aplicación de la ley, a través de diferentes dependencias y organismos.