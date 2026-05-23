Pep Guardiola dejará al Manchester City

Manchester, Inglaterra.- El futbol europeo se prepara para despedir a uno de los entrenadores más influyentes de la historia reciente. Pep Guardiola anunció oficialmente que dejará al Manchester City al concluir la temporada 2025-2026, cerrando así una etapa dorada de diez años en la institución inglesa.

El estratega español confirmó su salida mediante un emotivo mensaje en el que aseguró que no existe un motivo específico detrás de su decisión, simplemente considera que su ciclo llegó a su final después de una década llena de éxitos y momentos inolvidables.

“No hay razones. Pero dentro de mí sé que es el momento. Nada es eterno”, declaró Guardiola, quien también dedicó palabras de agradecimiento a la ciudad de Mánchester, destacando su identidad trabajadora y el vínculo emocional que construyó con el club y la afición.

La llegada de Guardiola en 2016 marcó un antes y un después para el Manchester City. Bajo su mando, los Citizens se transformaron en una auténtica potencia mundial gracias a un estilo ofensivo, dominante y basado en la posesión del balón que revolucionó la Premier League.

Durante su gestión, el técnico catalán conquistó 20 títulos, entre ellos seis campeonatos de liga, múltiples copas domésticas y la primera UEFA Champions League en la historia del club. Además, lideró la histórica campaña del triplete en la temporada 2022-2023, consolidando al City como uno de los equipos más dominantes del futbol moderno.

Guardiola también dejó récords imborrables, como la temporada de los 100 puntos en Premier League, una marca histórica en Inglaterra que reflejó el nivel de superioridad alcanzado por su equipo.

El último encuentro del entrenador español al frente del Manchester City será este domingo frente al Aston Villa en el Etihad Stadium, escenario donde la institución prepara un homenaje especial para despedir al técnico más exitoso de su historia.

Diversos reportes señalan que Enzo Maresca, quien fuera auxiliar de Guardiola, perfila como el principal candidato para asumir el banquillo citizen e intentar continuar con el legado que dejó una auténtica leyenda de los banquillos.