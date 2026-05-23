Dan reconocimiento a Vicente Pereda Mier, “El Diablo Mayor”, en la facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx
- Redacción
- 23 mayo, 2026
- Nacional e Internacional
- El Diablo Mayor, UAEMéx, Vicente Pereda
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Desde Puebla
Antonio Ruiz “El Morris”, Héctor “Pelón” Velázquez, Angel Ramos, Ramón de la Torre, Moisés Figueroa y Mario Medina participaron en el homenaje que la facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) brindaron a don Vicente Pereda Mier, “El Diablo Mayor”.
Pereda Mier fue campeón con los diablos rojos del Toluca en las temporadas 1966-67, 67-68 y 1974-75.
Es el único jugador mexicano campeón de goleo con el Toluca FC y participó en la olimpiada México 68 con la selección nacional.
Toda su carrera fue en el Toluca FC. Pereda Mier agradeció el reconocimiento.