Dan reconocimiento a Vicente Pereda Mier, “El Diablo Mayor”, en la facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx

Desde Puebla

Antonio Ruiz “El Morris”, Héctor “Pelón” Velázquez, Angel Ramos, Ramón de la Torre, Moisés Figueroa y Mario Medina participaron en el homenaje que la facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) brindaron a don Vicente Pereda Mier, “El Diablo Mayor”.

Pereda Mier fue campeón con los diablos rojos del Toluca en las temporadas 1966-67, 67-68 y 1974-75.

Es el único jugador mexicano campeón de goleo con el Toluca FC y participó en la olimpiada México 68 con la selección nacional.

Toda su carrera fue en el Toluca FC. Pereda Mier agradeció el reconocimiento.