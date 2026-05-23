FIFA vuelve a castigar a México por el grito discriminatorio

Puebla, Puebla.- La Selección Mexicana recibió una nueva sanción por parte de la FIFA debido al grito discriminatorio que continúa apareciendo en algunos partidos del Tricolor, situación que vuelve a poner en el ojo del huracán a la afición nacional a pocas semanas del Mundial de 2026.

La Federación Mexicana de Futbol informó mediante un comunicado oficial que la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó aplicar un cierre parcial del Estadio Cuauhtémoc para el compromiso amistoso entre México y Ghana, encuentro programado para este 22 de mayo en territorio poblano.

La medida fue tomada luego de los incidentes registrados durante los partidos ante Ecuador y Paraguay, donde nuevamente se escuchó el polémico grito en las tribunas, pese a las campañas y advertencias realizadas en los últimos años por parte de las autoridades del futbol mexicano.

“La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios”, señaló la FMF en el comunicado, donde además hizo un llamado a la afición para apoyar con pasión, pero también con respeto.

De igual manera, la Federación detalló que algunos boletos fueron bloqueados para cumplir con las disposiciones establecidas por FIFA y por las autoridades del Estadio Cuauhtémoc, inmueble que albergará el encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Durante la última década, el grito discriminatorio ha provocado múltiples multas económicas y sanciones deportivas para México, principalmente en encuentros disputados en Estados Unidos. Sin embargo, ahora la preocupación aumenta debido a la cercanía del Mundial de 2026, donde México será uno de los países anfitriones.

Ante esta situación, la campaña “La ola sí, el grito no” ha intensificado su presencia en los partidos de la Selección Mexicana con el objetivo de generar conciencia entre los aficionados y evitar nuevas sanciones que puedan afectar al equipo nacional.

El duelo frente a Ghana será uno de los últimos ensayos del Tricolor antes del inicio de la justa mundialista, aunque nuevamente el comportamiento en las tribunas roba protagonismo a lo deportivo.