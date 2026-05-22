Voluntarios universitarios apoyarán alfabetización de adultos en EdoMéx

Redacción

Redacción 22 mayo, 2026

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Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) impulsa la iniciativa “Acción Cruzada por la Alfabetización Tuaeméx”, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas de las comunidades mexiquenses y fortalecer la retribución social de la institución.

El director de Retribución y Emprendimiento Social de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Gerardo Arriaga Camacho, explicó que este programa surge en el marco del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cuyo objetivo es alfabetizar a un millón de personas en el país.

Indicó que en el Estado de México existen alrededor de 350 mil personas en condición de analfabetismo, principalmente en municipios de la zona oriente como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, por lo que resulta prioritario fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura para generar mayores oportunidades de desarrollo.

En este contexto, destacó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense participará mediante “Acción Cruzada por la Alfabetización Tuaeméx”, programa que permitirá a integrantes de la comunidad auriverde sumarse como voluntarias y voluntarios en la alfabetización de personas mayores de 15 años, reforzando así el compromiso social universitario.

Arriaga Camacho detalló que el proceso inicia con el registro a través de una convocatoria que permanecerá abierta hasta el 29 de mayo. Posteriormente, las y los participantes recibirán capacitaciones impartidas por el INEA, con el fin de brindarles herramientas y conocimientos para trabajar con personas adultas.

De junio a septiembre, las personas alfabetizadoras acompañarán directamente a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Al concluir, las y los beneficiarios presentarán un examen de certificación para acreditar los conocimientos adquiridos en lectura y escritura.

Asimismo, señaló que la meta es que cada voluntaria o voluntario contribuya a la alfabetización de al menos cinco personas, lo que permitirá ampliar el impacto social de la UAEMéx en la entidad.

Aunque la convocatoria está dirigida a toda la comunidad universitaria, el servidor universitario subrayó que tiene especial enfoque en el estudiantado, ya que las y los participantes podrán liberar su servicio social, obtener una constancia emitida por el INEA que los acreditará como personas alfabetizadoras y, en caso de cumplir con la meta establecida, acceder a la posibilidad de recibir un estímulo económico.

Finalmente, Gerardo Arriaga Camacho invitó a la comunidad universitaria a sumarse a esta iniciativa que busca acercar la educación a las y los mexiquenses, generar mejores oportunidades de vida y contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

Las personas interesadas en participar en “Acción Cruzada por la Alfabetización Tuaeméx” pueden acudir al área de servicio social de sus espacios académicos o registrarse en https://forms.cloud.microsoft/r/mWqSmGWDVL.